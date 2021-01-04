27 فيلماً بلمسات الجيل الجديد في «العين السينمائي»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اختار مهرجان العين السينمائي في دورته الثالثة، التي تنطلق في 23 يناير الجاري، 27 فيلماً للمشاركة في مسابقتي الصقر لأفلام «المقيمين» وأفلام «الطلبة»، التي تضم باقة متنوعة من الأعمال السينمائية المتميزة.

وأعلن المهرجان الذي ستستمر دورته الجديدة 27 الجاري، أن اختيار هذه المجموعة من الأفلام يؤكد نهج المهرجان منذ انطلاقته، وتوجهه في دعم سينما الشباب والجيل الجديد من صناع «الفن السابع»، ليكون بمثابة المنصة الأبرز لعرض إبداعاتهم وأفلامهم عبر شاشاته.

واختيرت الأفلام التي ستعرض في ستار سينما بوادي مول في مدينة العين على مدار 24 و25 و26 الجاري للتنافس على جائزة الصقر لأفلام «المقيمين»، وتتنوع قصصها بين الدرامية والإثارة والخيالية والكوميدية، والتي تتيح لجميع الجنسيات الاشتراك فيها، بشرط أن يكون المخرجون العرب والأجانب من المقيمين في الإمارات، وتقتصر على الأفلام القصيرة.

وتنوعت الأعمال بين الأميركية والهندية والمصرية والأردنية والعراقية، وتوافرت في قصصها وعناصرها الفنية الإخراجية شروط قبولها.

والأفلام هي «الوجبة الأخيرة» للهندي ساشين أوجستين، و«الرجل الرائع» للهندي رويستون فرنانديس، و«امرأة سمراء على الطريق» للمصري محمود محمود، و«غرفة 19C» للأردني ليث الرمحي، و«فينج شوي» للمصري محمد فرج، و«سراب» للعراقي جاسم عبدالله التميمي، و«في السابع والعشرين من مايو لهذا العام» للمصري مصطفى مراد، و«10» للمصري محمد سمير، و«تألق ابتدائي» للأميركي ليو وونج، و«عشرة» للمصري يوسف فريسكا.

بينما اختار «العين السينمائي» ضمن مسابقة «الصقر لأفلام الطلبة» 17 فيلماً، وهي مجموعة منتقاة من صنع طلبة المدارس من المواهب الجديدة، التي ستنقل المشاهد إلى عوالم مختلفة، مليئة بالإثارة والمغامرة والجدية، إذ تعمل هذه المسابقة على خلق وعي وحراك سينمائي لدى الأجيال المقبلة، تمهيداً لانخراطهم في صناعة السينما، ونشر ثقافة وحب صناعة الأفلام.

ومن أبرز أفلام هذه الفئة: «ألبوم صور» لعلي لاري، و«طفل في داخلك» لأحمد محمد المازم، و«السياحة الفضائية» لحمد الأميري، و«غير متوقع» لسلطان عبدالله، و«أمل» لنورة حمادة، و«مستوى أعلى» لأحمد العلي، و«صنع لعبة فيديو» لعبدالله عبيد، و«صناعة مكينة الرعب» لعمرو لقمان، و«المجبوس» لأحمد الرميثي، و«ثروب» لسلطان خميس، و«قفزة الفضاء» لعدنان وجيه العجمي، و«ريحة أبوي» لفوزية محمد، و«2020 الحجر الصحي» لفاطمة جاسم فلامرزي، و«المريض 31» لهزاع المنصوري، و«عالمي الخاص» لخديجة اليعقوبي، و«ذا بوكس» لعمر الطاهر، و«شوكة» لدانة المراغي.

مسابقات

يضم مهرجان العين السينمائي في دورته الثالثة ست مسابقات و13 جائزة، إذ تتنوع مسابقاته بين «الصقر الإماراتي القصير»، و«الصقر الخليجي الطويل والقصير»، و«الصقر لأفلام الطلبة»، و«الصقر لأفلام المقيمين»، ومسابقة «اصنع فيلمك في زمن كورونا» الخاصة بالدورة الثالثة للمهرجان.

«الصقر لأفلام الطلبة» تتنافس فيها مجموعة أعمال منتقاة من صنع طلبة المدارس من المواهب الجديدة.

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الجاري تنطلق الدورة الثالثة من المهرجان.

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