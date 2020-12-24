«لما بنتولد».. فيلم مصري بين ترشيحات الأوسكار

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

ظلّ المخرج المصري تامر عزت يحلم لأكثر من 12 عاماً بتقديم فيلم غنائي على غرار الأفلام القديمة بالأبيض والأسود، حتى حقق حلمه من خلال فيلمه «لما بنتولد»، الذي عرض للمرة الأولى ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر 2019، أما المفاجأة فكانت اختياره لتمثيل مصر في السباق إلى جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

ويدور الفيلم الذي شاركت في كتابته السيناريست الراحلة نادين شمس حول قصة ثلاثة شباب، يسعى كل منهم إلى تحقيق حلمه: الأول يريد أن يشق طريقه في الغناء، ومسيحية تقع في حب شاب مسلم، وثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي، ويواجه تجربة اجتماعية تغير حياته.

ويقول المخرج تامر عزت لـ«وكالة فرانس برس» إنه علم بترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبلغ رسمياً بذلك، معرباً عن سعادته بهذا الترشيح الذي يعتبره «انتصاراً لهذا النوع من الأفلام القليلة الكلفة»، والمعروفة في مصر بالسينما المستقلة.

ويشارك المطرب أمير عيد في بطولة الفيلم، كما أنه كتب ولحن وغنّى فيه.

ويقام الاحتفال الـ93 لتوزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل المقبل في لوس أنجلوس.

وكل عام تختار لجنة اختيار الفيلم المصري التي تشكلها نقابة المهن السينمائية، باختيار فيلم عرض في السينما خلال السنة الماضية، ليمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار المرموقة.

وتضم اللجنة مجموعة من السينمائيين، منهم المخرج أمير رمسيس، والناقدة ماجدة خيرالله، والناقد مجدي الطيب، والناقد طارق الشناوي.

تامر عزت:

• «علمت بالترشيح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي».

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