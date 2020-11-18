«القاهرة السينمائي».. الدورة 42 قائمة رغم تحديات «كورونا»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تفاصيل دورته الـ42 التي ستقام رغم تحديات «كورونا»، كشف رئيس المهرجان، محمد حفظي، عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تقام 10 ديسمبر المقبل، خلال مؤتمر صحافي.

وأعلن حفظي عن تكريم الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، وذلك تقديراً لمسيرته المهنية الممتدة، التي استحق عنها الحصول على جائزتي «الأوسكار»، و«البافتا»، إضافة إلى ترشحه لـ«غولدن غلوب».وقال حفظي لـ«الإمارات اليوم»: «إن هذا العام سيتنافس على جوائز المهرجان 15 فيلماً، وسيحتفي المهرجان بشكل خاص بالسينما المصرية، حيث تشارك 10 أفلام ما بين روائي وتسجيلي في فئتي الطويل والقصير».

ففي المسابقة الدولية تشارك ثلاثة أفلام، هي: «عاش يا كابتن» للمخرجة مي زايد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفيلم «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس، والفنانة إلهام شاهين وأمينة خليل، ويشارك بالمسابقة الدولية في عرضه العالمي الأول، كما يشارك الفيلم المصري «عنها» إخراج إسلام العزازي، في المسابقة الدولية في عرضه العالمي الأول أيضاً، وفي مسابقة آفاق السينما العربية، يشارك في عرضه العالمي الأول الفيلم الوثائقي «ع السلم» للمخرجة نسرين الزيات، كما تشارك خمسة أفلام قصيرة، منها ثلاثة في مسابقة سينما الغد، هي: «الراجل اللي بلع الراديو» إخراج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول.

وعن لجان التحكيم قال حفظي: «إن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 42 يترأسها المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعدّ أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا، ومن أعضاء لجنة التحكيم كل من: النجمة المصرية لبلبة، والمنتج المصري جابي خوري، والمخرج البرازيلي كريم إينوز، كما يشارك في عضوية اللجنة، المخرج الألماني برهان قرباني، ومن المكسيك تشارك في عضوية اللجنة الكاتبة، والممثلة نايان جونزاليز نورفيند، ومن فلسطين تشارك المخرجة والمؤلفة والمنتجة نجوى نجار».

و أصدر المهرجان بياناً أعلن فيه عن احتفاله بمئوية المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما، كما ينظم المهرجان بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، بإقامة معرض صور خاص لكواليس أفلامه، للمصور الإيطالي ميمو كاتارينيتش، إضافة إلى عرض الفيلم التسجيلى «أرواح فيلليني».

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