الفيلم السعودي الأميركي «المحارب العربي» على «Shahid VIP»

بدأت منصة «شاهد VIP» حصرياً أول من أمس، عرض الفيلم السعودي الأميركي «المحارب العربي»، من إخراج أيمن خوجة وبطولة الممثل البريطاني - المصري أمير المصري.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب السعودي أنمار، الذي يدرس في الولايات المتحدة ويمتلك موهبة رياضية فذّة تمكنه من أن يصبح لاعب كرة قدم بمواصفات عالمية، حيث يواجه أنمار مصاعب ومطبّات تعترض تحقيق طموحه، أبرزها معارضة والده والتهديد بإعادته إلى بلده ومنعه من إتمام تعليمه في الولايات المتحدة، إضافةً إلى ما يتعرّض له من مضايقات عرقية من بعض أعضاء فريقه.

ويشارك في بطولة الفيلم باتريك فابيان، وكونور ديل ريو، وأيمن سمّان، وآخرون.

وإلى جانب المحتوى العربي الغني والمتنوع الذي يتوافر على «شاهد VIP» تحت «أعمال شاهد الأصلية» و«عروض شاهد الأولى» وغيرها، يحفل شهر سبتمبر بمجموعة كبيرة من العناوين الغربية التي تتضمن عروضاً أولى وحصرية تناسب أذواق محبي المسلسلات والأفلام الغربية على اختلاف أنماطها وتنوّعها. ومن أبرز تلك العناوين فيلم الخيال العلمي: Lucy in the Sky: بطولة نتالي بورتمان، جون هام، زازي بيتز. والمسلسل الدرامي المليء بالجريمة والغموض والتشويق The Crimson Rivers من بطولة أوليفييه مارشال، إيريكا ساينتي، كلود بيرون. والمسلسل الدرامي البوليسي The Bridge، من بطولة صوفيا هيلين، رافاييل باترسون، ساره بوبيرغ. والفيلم الكوميدي الخيالي المليء بالسحر والتشويق Mary Poppins Returns، من بطولة إيميلي بلنت، لين مانيويل ميراندا، بين شيشو، إيميلي مورتيمر.

