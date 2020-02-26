«كورونا» يوقف تصوير «المهمة المستحيلة» في إيطاليا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

توقف إنتاج الفيلم الجديد من سلسلة «ميشين إمبوسيبل»، من بطولة توم كروز في إيطاليا، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت استوديوهات «باراماونت».

وقال ناطق باسم الشركة، مؤكداً معلومات أوردها موقعا «ذي راب» و«بيبول» المتخصصان: «حرصاً على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قررنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في البندقية، الذي كان مقرراً لثلاثة أسابيع».

وأضاف أن توم كروز لم يكن قد أتى بعد إلى إيطاليا.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في صالات العرض في 23 يوليو 2021.

وسجلت حتى الآن أكثر من 200 إصابة، وتوفي سبعة أشخاص بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وإضافة إلى تصوير هذا الفيلم، أدى تفشي الفيروس في إيطاليا إلى التأثير في أحداث عدة، مثل كرنفال البندقية، وأسبوع عروض الأزياء في ميلانو، ومباريات كرة القدم.