«نحس إكس لارج» يراهن على الضحك

المصدر: إيناس محيسن -أبوظبي

نجح المخرج والمنتج الإماراتي ناصر التميمي، في أن يقدم جرعة من الكوميديا الخفيفة في فيلمه الجديد «نحس إكس لارج» الذي تم تنظيم عرض خاص له في «نيشن تاورز» بأبوظبي، مساء أول من أمس، بحضور مجموعة من الفنانين وصناع السينما في الإمارات.

رغم أن قصة الفيلم - الذي سيبدأ عرضه في دور السينما المحلية اليوم - ليست جديدة، إذ تدور حول شاب «منحوس» يجلب المشكلات والخسائر لكل من يتعامل معه، ويؤمن بأن هذا النحس متوارث في عائلته، إلا أن المواقف الطريفة التي تضمنها العمل شكلت إضافة كوميدية مميزة له بعيداً عن الإفيهات المبتذلة أو محاولات الإضحاك المصطنعة التي تمثل فخاً للعديد من الأفلام الكوميدية.

وإلى جانب الكوميديا، حاول «نحس إكس لارج» أن يوصل لجمهوره رسالة من خلال الدعوة لعدم الاستسلام للنحس والأفكار المتشائمة، وتأكيد أهمية الاجتهاد لتحقيق النجاح، وإن جاءت الرسالة بصيغة مباشرة قللت من قدرتها على الإقناع، خصوصاً أن الفيلم يتضمن سلسلة من المواقف التي تقدم العكس. من ناحية أخرى؛ جاءت مشاركة الفنان سيف الغانم لتمثل إضافة مهمة للفيلم، وتضفي على الأداء التمثيلي فيه حالة من التوازن انعكست حتى على الفنانين الذين شاركوه المشاهد التي ظهر فيها. في المقابل، قدم بطل الفيلم القادم من عالم «السوشيال ميديا» علي الطاهر (علاوي) أداء جيداً يبشر بممثل واعد إذا ما واصل العمل على موهبته.

وكان تصوير «نحس إكس لارج»، وهو رابع فيلم روائي طويل للتميمي، والفيلم الأول لشركة «NFT Film» المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي التي أسسها في سبتمبر الماضي، قد تم في أبوظبي والعين، واستغرق نحو 20 يوماً.

ويجمع الفيلم بين مجموعة من الفنانين، إلى جانب عدد من نجوم «السوشيال ميديا»، يتقدمهم النجم سيف الغانم، والفنان يوسف الكعبي، إلى جانب كل من: علي الطاهر ومحمد العلوي وهيا القايدي ومواري عبدالله ومصطفى الكعبي وعادل عبده، وكادي القيسي وزايد العبيدلي وجابر النعيمي.

كما يشهد الفيلم الظهور الأول لكل من الإعلامية المزون الحميري (مذيعة امارات اف ام)، ويوسف البيرق حارس منتخب الإمارات للشباب السابق الحائز كأس آسيا 2008، ونخبة من الوجوه الجديدة، بينما تولت عازفة البيانو ومؤلفة الموسيقى الإماراتية إيمان الهاشمي تنفيذ الموسيقى التصويرية للعمل.

شهد العرض الخاص للفيلم مجموعة من الفنانين من بينهم: منصور الفيلي وعبدالله الجنيبي والكاتب والمخرج جمال سالم وفاطمة الجاسم، وسط حضور أبطال الفيلم.

وعبر التميمي عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية بعد العرض الخاص وأشار إلى حرصه دائماً على تقديم أفلام إماراتية بطابع إماراتي محلي بعيداً عن الإسفاف أو الابتذال حتى تتمكن الأسرة بجميع أفرادها من دخول السينما معاً، دون خجل أو خوف من مشاهدة محتوى قد يتعارض مع العادات والتقاليد العربية.

أعمال مقبلة

كشف المخرج والمنتج الإماراتي ناصر التميمي، عن أن شركة NFT Film تجهز حالياً لإنتاج أفلام سينمائية جديدة سيعلن عنها قريباً، خصوصاً بعد إطلاق الشركة مسابقة سيناريو الأفلام التي تستهدف دعم الإبداع والمبدعين، إذ تلقت مجموعة من النصوص واختيرت ثلاثة نصوص وتعمل الشركة حالياً على وضع خطة للبدء في عملية الإنتاج.

- الفيلم يوصل لجمهوره رسالة من خلال الدعوة لعدم الاستسلام للنحس والأفكار المتشائمة.

- مجموعة من الفنانين إلى جانب عدد من نجوم «السوشيال ميديا» يشاركون في الفيلم.