فيلم عن سوداني متزوج هولندية يفوز بجائزة «الفيل الأسود»

المصدر: الخرطوم - رويترز

فاز الفيلم القصير «حاحاي الكلاب» للمخرجين صدام صديق وياسر فايز بجائزة «الفيل الأسود»، من مهرجان السودان للأفلام المستقلة في دورته السادسة، التي اختتمت مساء أول من أمس.

يتناول الفيلم قصة الرجل السوداني درويش المتزوج من الهولندية نورا بعد 26 عاماً في أوروبا، وبعد بلوغ ابنته سن الـ18 يظهر عشيق محتمل في حياة الابنة، فتتحرك بداخل درويش مشاعر الأب العربي، ويستدعي من الذاكرة العادات والقيم التي تربى عليها في السودان، ويدور حوار طويل بينه وبين زوجته بعد حفل عيد ميلاد الابنة.

ونظم حفل ختام المهرجان في العاصمة الخرطوم، بحضور عدد من صنّاع السينما من داخل السودان وخارجه، ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ومدير الإذاعة والتلفزيون رشيد سعيد. تنافست في المسابقة الرسمية 10 أفلام سودانية، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم «رحلة إلى كينيا» من إخراج إبراهيم أحمد وشهرته «سنوبي». ويدور الفيلم حول رحلة فريق داخل حافة صغيرة في طريقه من الخرطوم إلى كينيا مروراً بإثيوبيا للحاق ببطولة تقام هناك.

من جهته، قال رئيس المهرجان، طلال عفيفي، في كلمة الختام: «السينما في السودان فن مقاوم ومرتبط بذاكرة الناس، كانت له بدايات منذ زمن طويل، ولكن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تدخلت بشكل سلبي، منعت أن يكون هناك ثراء على مستوى الإنتاج أو الاحتكاك، ما أفقد السينما وصناعتها الكثير من مقومات النمو». وأضاف: «اليوم نجد أنفسنا أمام بدايات جديدة يضيء قناديلها صهيب قسم الباري وأمجد أبوالعلا ومروة زين وحجوج كوكا، بدايات قوية تستمد عزمها من التمرد والغضب والتطلع والروح الفنية العالية. لقد شرفنا هؤلاء، خلال الماضي، بما نالوه من تقدير واهتمام العالم كله».

قدمت الدورة السادسة من مهرجان السودان للأفلام المستقلة على مدى أسبوع نحو 80 فيلماً بين روائي وتسجيلي من 25 دولة في تسعة مواقع، منها معهد غوته الألماني، والمجلس الثقافي البريطاني، والمركز الثقافي الفرنسي، وبيت التراث، والنادي القبطي، ومؤسسة سودان فيلم فاكتوري.

80

فيلماً بين روائي وتسجيلي من 25 دولة عرضها المهرجان بمواقع عدة.

10

أعمال سودانية تنافست في المسابقة الرسمية، ومنحت جائزة خاصة لفيلم «رحلة إلى كينيا».

السينما في السودان فن مقاوم ومرتبط بذاكرة الناس، وكانت له بدايات منذ زمن طويل.