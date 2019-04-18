«بعد الخميس».. فيلم كوميدي إماراتي - سعودي - مصري

المصدر: دبي - د.ب.أ

بدأ المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، تصوير الفيلم السينمائي «بعد الخميس»، وهو أول فيلم كوميدي سعودي - إماراتي - مصري. ووصف الناصر عمله الجديد بأنه كوميدي اجتماعي غير تقليدي، مشيراً إلى أن «بعد الخميس» سيلامس مشاعر الجيل الجديد بصورة معاصرة، واعداً بعمل سينمائي يسهم في نقل السينما الخليجية للمنافسة العالمية.

وأشار إلى أن الفيلم لا يقدم سينما خليجية فحسب بل عربية بالمجمل، مدللاً على ذلك بحضور نجوم من خمسة بلدان، معتبراً ذلك رسالة من خلال السينما موجهة لكل بلد عربي.

وأكد المدير العام لشركة العنود برودكشن (المنتجة للفيلم)، أمير الأشمل، أهمية الإنتاجات السينمائية في الخليج حالياً، لاسيما بعد افتتاح دور عرض جديدة في السعودية.

وأشار إلى أن الفيلم يصور في أبوظبي وضواحيها وكذلك مدينة العين، لافتاً إلى وجود مشاهد بحرية وأخرى صحراوية في العمل، الذي سيقدم أفكاراً جديدة بطريقة عرض مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم العرب، من بينهم الفنان طلعت زكريا (مصر)، وعبدالله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم (السعودية)، ومنصور الفيلي وبلال عبدالله وعلي التميمي (الإمارات)، وداليدا خليل (لبنان)، وبسام علي (سورية).