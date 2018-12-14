عروض أفلام و«رحلة عبر عاداتنا» وجولات تراثية في العين

المصدر: العين - وام

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات مجتمعية مميزة في منطقة العين خلال الأسبوعين المقبلين، تمزج ما بين العروض السينمائية والجولات التراثية الميدانية، وذلك في مواقعها التاريخية والثقافية المختلفة.

وتبدأ أولى عروض برنامج «سينما القطارة» اليوم في مركز القطارة للفنون بعرض فيلم «ذيب» من تأليف وإخراج ناجي أبونوار، والفيلم القصير «مارية نوستروم» من إخراج رنا كزكاز وأنس خلف.

وتم ترشيح فيلم «ذيب، الأردن» لجوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2016، حيث عرض في مهرجانات دولية حول العالم، وحصد جوائز مرموقة.

أما فيلم «مارية نوستروم، سورية» فهو فيلم قصير يروي القصص المأساوية للاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، وأولئك الذين قضوا وهم يحاولون الفرار من بلدانهم التي تعيش الحرب.

ويهدف برنامج سينما القطارة إلى تعريف الجمهور بالسينما وما وصلت إليه بمختلف أفكارها الفنية من خلال توفير منصة عرض سينمائية تحتفي بصناع الأفلام المحليين والعرب، وتقربهم من الجمهور بشكل أكبر.

يذكر أن عروض برنامج سينما القطارة مفتوحة للجمهور مجاناً، ويسمح بالدخول لمن هم فوق 10 سنوات فقط.

كما تنطلق غداً جولة «رحلة عبر عاداتنا» من قصر المويجعي في العين، وذلك لتقديم تجربة ثقافية غنية يتم خلالها معايشة الممارسات الحياتية والتقاليد المرتبطة بالزراعة في منطقة العين.

وتسعى «رحلة عبر عاداتنا» إلى التعريف بالعادات الإماراتية الأصيلة المرتبطة بالنشاط الزراعي الذي يميز منطقة العين، حيث تكثر المزارع التي يديرها أهالي العين، ولا يقتصر دورها على الإنتاج الزراعي والحيواني فقط بل هي أماكن للراحة والاستجمام أيضاً.

أما جولة «بيتي القديم» التي ستأخذ المشاركين في جولة ميدانية لأول مرة على البيوت والقلاع والمساجد القديمة في واحة هيلي في منطقة العين، يوم الثلاثاء المقبل، فتأتي سعياً من الدائرة لإشراك المجتمع المحلي في الأنشطة الثقافية، حيث يصحب المشاركون في الجولة فريق من الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويتضمن البرنامج زيارة كل من سيبة (برج مراقبة) الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسيبة خليفة بن نهية الدرمكي، وقلعة ومسجد جمعة بن رحمة الدرمكي، وشريعة هيلي، وغرفة بن مكتوم، وبيت حمد بن هادي الدرمكي، وبرج بن رايح الدرمكي.

كما تتضمن الجولة أيضاً التعرف إلى أهم العادات المتبعة في استقبال الضيوف في البيوت القديمة، ومشاهدة عرض تمثيلي للمطوع والكتاتيب، والتعرف إلى نظام الفلج في إحدى المزارع.

فيما تُنظم فعالية «عطلة نهاية الأسبوع» يومي 21 و22 ديسمبر، في واحة العين، حيث يتسنى للزوار الاستمتاع بفنون الأداء التقليدية والمهن الحرفية، بالإضافة الى جولات ليلية عبر الواحة على ظهر الخيل والدراجات الهوائية والسيارات الكهربائية.