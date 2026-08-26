داليا مبارك تعلن اعتزال الفن رسميًا.. مؤكدة: «أخذ من روحي وصحتي كثيرا»

في قرار مفاجئ أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، أعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك اعتزالها الفن رسميًا، مؤكدة أن أعمالها المقبلة مع أطفال برنامج The Voice Kids ستكون المحطة الأخيرة في مسيرتها الفنية.

وكشفت داليا مبارك عن قرارها عبر سلسلة من المنشورات على خاصية «الستوري» في حسابها على «إنستغرام»، حيث كتبت: «أعلن اعتزالي الفن، وآخر أعمالي الفنية عمل مع أولادي وأحبابي كارما ولمى قيس من The Voice Kids، وبعد ذلك أنا أعتزل الفن رسميًا».

وحرصت الفنانة السعودية على توجيه رسالة شكر إلى جمهورها وكل من ساندها منذ انطلاقتها، قائلة: «شكرًا لكل من دعمني من بداية مسيرتي إلى يومنا الحالي، من القلب».

وعن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال، أوضحت داليا أن سنوات العمل في الوسط الفني استنزفت جانبًا كبيرًا من طاقتها، مشيرة إلى أن الفن «أخذ منها كثيرًا من روحها وصحتها وإنسانيتها».

وأكدت داليا مبارك أنها وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على مواصلة مشوارها الفني، لتضع بذلك حدًا لمسيرة فنية حافلة، وسط حالة من الدهشة والتفاعل بين متابعيها، الذين تساءلوا عن تفاصيل المرحلة المقبلة من حياتها بعيدًا عن الأضواء.

وفي رسالة أخرى إلى جمهورها، كتبت: «فانز داليا عيلتي، أحبكم وحزينة من قلبي إني أعلن هذا الخبر، بس صدقوني أنا ما صرت قادرة أكمل»، مقدمة اعتذارها لمحبيها.