وفاة أسطورة «الكانتري» دوللي بارتون.. وترامب يأمر بتنكيس الأعلام

توفيت أسطورة موسيقى الكانتري الأميركية دوللي بارتون التي نشأت فقيرة في ولاية تينيسي وأصبحت اسما معروفا من خلال أغان مثل "جولين" و"كوت أوف ماني كولورز"، عن عمر ثمانين عاما، بحسب ما أعلنت عائلتها الثلاثاء.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع حدادا عليها، واصفا وفاتها بأنها "خسارة حقيقية لملايين الناس". ولم تُفصح العائلة عن أسباب الوفاة، لكن بارتون كانت تحدثت عن تدهور حالتها الصحية مؤخراً. وكان زوجها كارل دين قد توفي العام الماضي.

وقال ابن شقيقها براين سيفر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنّ الفنانة الحائزة على العديد من الجوائز "فتحت الأبواب لأجيال من المغنّين وكتّاب الأغاني والموسيقيين والحالمين من مختلف شرائح المجتمع".

وعُرفت بارتون بإنتاجها الغزير في مسيرة مهنية امتدّت ستة عقود، ألّفت خلالها نحو ثلاثة آلاف أغنية، بينها الأغنية الشهيرة "آي ويل أولويز لاف يو"، التي حققت نجاحا عالميا كبيرا بصوت ويتني هيوستن.

وبإصدارها 49 ألبوما وأكثر من 100 ألبوم تجميعي وتعاوني، نالت لقب "ملكة موسيقى الكانتري".