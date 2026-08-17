بطلة "هيروز" و"ناشفيل" .. وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عاما

توفيت الممثلة الأميركية هايدن بانيتير عن عمر يناهز 36 عاما، وشاركت بانيتير في بطولة المسلسلين التلفزيونيين "هيروز" و"ناشفيل"،

وأعلن والد بانتير، سكيب، وفاة الممثلة في بيان قدم لشبكة "إيه بي سي نيوز" يوم الأحد.

وقال في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى نتشاطر الرحيل الفاجع لحبيبتنا هايدن. لقد كانت ضوءا رائعاً وقوة من قوى الطبيعة التي جلبت حباً وسعادة لا يقاسان لكل من عرفها - وللملايين الذين شاهدوها على الشاشة".

ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.