تايلور سويفت تشعل عالم أزياء العرائس.. 24 إطلالة مستوحاة من فستان زفافها المنتظر

لا يزال فستان زفاف تايلور سويفت سراً غامضاً، ​لكن سلسلة متاجر الزفاف ديفيدز برايدال تراهن بالفعل على أن العرائس ‌سيرغبن في ​اقتناء نسخة مشابهة له. ويترقب المعجبون بشغف الكشف عن فستان كريستيان ديور الذي ارتدته سويفت في حفل زفافها، الذي أُقيم في ماديسون سكوير جاردن في الثالث من يوليو وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ديفيدز برايدال كيلي كوك لرويترز إن فريق التصميم التابع للشركة في هونغ كونغ أعد نحو 24 تصميما مستوحى من الطابع الجمالي المتوقع لنجمة البوب، مع التركيز على سحر هوليوود والتصميمات منخفضة الخصر. وتدير ديفيدز برايدال نحو 200 متجر في أنحاء الولايات المتحدة.

ويقول المصممون إنهم سيراقبون ‌عناصر إطلالة تايلور سويفت بحثا عن تفاصيل قد تتحول إلى اتجاهات رائجة في أزياء الزفاف.

وقالت فيولا تشان، رئيسة قسم الأزياء الراقية والتصميم في ديفيدز برايدال بهونغ ‌كونغ، إن فريقها درس جوانب من الحياة الشخصية لسويفت لوضع ‌ثلاث مجموعات من التصاميم، تشمل فساتين حفلات مزخرفة، وفساتين بسيطة تتضمن ‌لمسات تفصيلية مميزة، وفساتين قصيرة ‌تحسبا لتغيير الزي منتصف حفل الزفاف.

وقالت دار "برونوفياس" لفساتين الزفاف، ومقرها برشلونة وتوزع منتجاتها في أكثر من 100 ​دولة، إنها تعتزم استلهام ‌تصميمات الفساتين والأقمشة و"طابع" ​إطلالة سويفت، كما فعلت سابقا مع حفلات زفاف أفراد من العائلات الملكية ومشاهير آخرين.

وفي الوقت الحالي، تترقب أيضا علامات تجارية مثل جاليا لاهاف وجيني يو، إلى جانب عملائها، الكشف عن الفستان.

وتعمل ​مجموعة جاستن ألكسندر، وهي دار أزياء زفاف مقرها الولايات المتحدة، حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على تصاميم مجموعتها لربيع وصيف 2028، المقرر طرحها في المتاجر خلال خريف 2027. وقال الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي جاستن وارشو إن الشركة قد تدمج بعض العناصر في تصاميمها إذا كشفت سويفت عن فستانها من ديور خلال الأسابيع المقبلة.

وقال براد د. روز، الرئيس المشارك لمجموعة الملكية الفكرية في مكتب المحاماة براير كاشمان، الذي يعمل مع علامات تجارية فاخرة، إن احتمال التعرض لمشكلات قانونية ‌يعتمد على العناصر التي يجري نسخها تحديدا بالنسبة للمصممين والعلامات التجارية.

ولا يوفر قانون حقوق الملكية الأميركي ​عادة حماية لتصميمات الملابس أو أشكالها أو مظهرها العام. وهذا يعني أن شركات أزياء الزفاف تستطيع في كثير من الأحيان تصميم فساتين تحاكي طابعا جماليا معينا بشكل قانوني. لكن عناصر زخرفة محددة، مثل التطريز أو الزخرفة بالخرز، ​قد تتمتع بالحماية القانونية.