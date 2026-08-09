طارق العلي يشعل الجدل بفيديو "اعتزال" مفاجئ.. ثم يوضح: أقصد الكراسي القديمة

أثار الفنان الكويتي طارق العلي الجدل في الأوساط الفنية وبين محبيه، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو أعلن فيه ابتعاده عن الساحة الفنية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من التكهنات والقلق بين جمهوره.

المقطع المتداول جزء من فيديو نشره العلي عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، ويظهر فيه جالساً بمفرده داخل صالة سينما مظلمة وخالية، شاخصاً ببصره إلى الشاشة الكبيرة وهي تعرض أبرز محطات مسيرته المسرحية، وفي مقدمتها مشهده الشهير مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا. وبنبرة هادئة يشوبها التأثر، وجّه رسالة لجمهوره قال فيها: "أكثر من 30 سنة.. فن وعطاء والتزام.. وجه الوقت اللي أقول فيه.. شكراً.. واليوم أعلن فيه.. اعتزالي".

هذه الكلمات كانت كفيلة بإثارة حالة من القلق والتساؤل حول مستقبل أحد أبرز أعمدة الكوميديا الخليجية، الذي ارتبط اسمه لعقود برسم البسمة على وجوه ملايين المتابعين في الخليج والعالم العربي.

غير أن العلي سارع لاحقاً خلال نفس الفيديو إلى نفي أي نية حقيقية للاعتزال بقوله: "انتوا صدقتوا اني بعتزل، لا.. أنا اقصد باعتزالي الكراسي القديمة التي كانت نوعاً ما غير مريحة، والحين جبنا كراسي جديدة"، في تلميح إلى أنه بصدد الإعلان عن انطلاقة فنية جديدة بدلاً من اعتزال الفن.

ورغم هذا التوضيح، ظل الجدل قائماً حول طبيعة الفيديو وتوقيته، خصوصاً أنه يتزامن مع ترقب جمهوره لعرض فيلمه السينمائي الجديد "مس آن"، الذي يجمعه للمرة الأولى بالفنانة إلهام الفضالة.