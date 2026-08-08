برموز ضاحكة.. رونالدو يرد على أنباء زفافه

حسم كريستيانو رونالدو الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن إقامة حفل زفافه على جورجينا رودريغيز في إحدى كاتدرائيات مسقط رأسه بجزيرة ماديرا.

ورغم الغياب التام لأي تأكيد رسمي من رونالدو أو جورجينا أو المقربين منهما، إلا أن الشائعة انتشرت كالنار في الهشيم.

وتسببت هذه الأنباء في حالة من الهوس الجماهيري، حيث احتشد مئات المعجبين وعشاق "الدون" أمام كاتدرائية فونشال بجزيرة ماديرا، أملاً في الظفر بلقطة من "الحدث التاريخي" المزعوم.

وزاد من حدة الالتباس ما نشره موقع "جي إم ماديرا" المحلي، الذي أكد في تقرير له وجود حشود غفيرة في ساحة الكاتدرائية ترقباً للحفل، بل وادعى أن "جورجينا رودريغيز نشرت مقاطع فيديو على إنستغرام أثناء سير المراسم".

ولم يتأخر رونالدو في قطع الشك باليقين وإنهاء هذه الفوضى، حيث علق على منشور موقع "جي إم ماديرا" عبر حسابه عل موقع "إنستغرام" برموز تعبيرية ضاحكة، في رسالة واضحة وساخرة تؤكد أن الخبر برمته مجرد شائعة لا تمت للواقع بصلة.

وتبين لاحقاً أن الحشود والتجمعات التي ملأت محيط الكاتدرائية كانت حقيقية بالفعل، غير أن الحدث لم يكن زفاف رونالدو وجورجينا، بل حفل زفاف لثنائي آخر من أبناء المنطقة.