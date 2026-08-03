رونالدو وجورجينا يحتفلان بزفافهما السبت في ماديرا

يستعد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لبدء فصل جديد في حياته الشخصية، بعدما كشفت تقارير صحفية بريطانية وبرتغالية أنه بصدد الزواج من شريكته جورجينا رودريجيز خلال الأيام المقبلة. ووفقاً لصحيفة "كوريو دا مانيا" البرتغالية، يخطط رونالدو وجورجينا لإقامة مراسم الزواج في جزيرة ماديرا، مسقط رأس قائد منتخب البرتغال، وتحديدًا في كاتدرائية فونشال.

من جانبها ذكرت صحيفة "ذا صن" أن موعد الزفاف سيكون يوم السبت المقبل، قبل انطلاق مشوار رونالدو مع فريقه النصر في الدوري السعودي الذي يبدأ في 15 أغسطس.

وأشارت الصحيفة إلى أن فندق "سافوي بالاس" الفاخر في ماديرا، المصنف من فئة الخمس نجوم ويضم أربعة مطاعم، جرى حجزه استعداداً لحفل الزفاف.