حمدي الميرغني يعلن انفصاله عن إسراء عبد الفتاح ثم يحذف المنشور.. ماذا حدث؟

أثار حذف الفنان المصري حمدي الميرغني منشور إعلانه الانفصال عن زوجته الممثلة إسراء عبد الفتاح جدلًا بين متابعيه، بعدما أزاله بعد دقائق من نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن تراجعه عن قرار الانفصال.

وكان حمدي الميرغني قد أعلن انفصاله عن زوجته إسراء عبد الفتاح، بعد زواج دام تسعة أعوام، أثمر عن إنجاب ابنتهما الوحيدة "تمارا"، البالغة من العمر ستة أعوام.

ويُعد حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح من أبرز خريجي فرقة "مسرح مصر"، حيث جمعتهما بداية فنية مشتركة قبل أن تتطور علاقتهما إلى الزواج عام 2017. وحققا حضوراً لافتاً في الساحة الفنية من خلال مشاركتهما في عدد من الأعمال الكوميدية والمسرحية.

وأعلن الميرغني خبر الانفصال عبر منشور في خاصية "الستوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، موضحاً أنه اتفق مع إسراء على إنهاء زواجهما بكل احترام وتقدير متبادل، بعد رحلة طويلة جمعتهما بالعديد من التجارب والذكريات.

وقال: "بعد أن استخَرنا الله، وبعد رحلة طويلة مليئة بالتجارب والذكريات، قررنا أنا وإسراء إنهاء زواجنا بكل احترام وتقدير متبادل".

وأضاف: "سنظل نكنّ لبعضنا كل التقدير على ما كان بيننا من عشرة طيبة، ونسأل الله أن يعوض كلًّاً منا خيراً، وأن يرزقنا السكينة والتوفيق في خطواتنا المقبلة".