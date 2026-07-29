فرقة " BTS" تعلن عدم التقدم على جوائز غرامي 2027

أعلنت فرقة “BTS” الكورية عبر بيان مختصر نشرته على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لن تتقدم بأعمالها للمنافسة في الدورة الـ 69 من جوائز غرامي، المقرر إقامتها في فبراير 2027، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعتها إلى هذا القرار.

جاء إعلان BTS ليلفت الأنظار، خاصة أن أعضاء الفرقة تحدثوا في مناسبات عديدة خلال السنوات الماضية عن أن الفوز بجائزة غرامي يمثل أحد أبرز الأهداف التي يتطلعون إلى تحقيقها.

وجاء في البيان: "قررنا عدم التقدم إلى جوائز غرامي هذا العام. نأمل أن تُسمع الموسيقى ويُحتفى بها لما هي عليه، بعيداً عن المنطقة أو اللغة. شكراً لـARMY ولكل من يواصل دعمنا."

ويُستخدم مصطلح "ARMY" للإشارة إلى جمهور الفرقة ومحبيها في مختلف أنحاء العالم.

وتزامن القرار مع إعلان “ريكوردينج أكاديمي"، قبل أسابيع، استحداث خمس فئات جديدة ضمن جوائز غرامي 2027، من بينها فئة أفضل أداء لموسيقى البوب الآسيوية، التي تستهدف تكريم الأعمال المتميزة في هذا اللون الموسيقي.

وأعاد استحداث هذه الفئة النقاش داخل صناعة الموسيقى الكورية، إذ اعتبرها فريق من المتابعين اعترافاً بمكانة موسيقى البوب الآسيوية وانتشارها عالمياً، بينما رأى آخرون أنها تضع هذا النوع الموسيقي في تصنيف منفصل عن الفئات الرئيسية للجائزة.