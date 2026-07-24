جورج وسوف يستقبل حفيده وديع جونيور بكلمات مؤثرة

استقبل الفنان جورج وسوف حفيده وديع جونيور من نجله حاتم وزوجته ليا برخيا، معبراً عن فرحته بعبارة "الله كريم وبيجبر بالخاطر"، مستحضراً ذكرى نجله الراحل وديع.

وجاءت ولادة الطفل بعد أكثر من ثلاثة أعوام على وفاة وديع جورج وسوف في يناير 2023، إثر مضاعفات صحية أعقبت خضوعه لعملية تكميم للمعدة.

ولم يكن اسم وديع بالنسبة لـ جورج وسوف مجرد اسم لنجله الأكبر، بل كان هوية ملازمة لشخصيته الفنية والشخصية، حيث أحبّه الجمهور العربي وناداه دائماً بلقب أبو وديع. ومجيء الحفيد، وتسميته بهذا الاسم، أعاد لهذا اللقب جذوره الواقعية الحيّة ليبقى امتداده الروحي والعائلي حاضراً، ولا سيما أن الراحل لعب دور اليد اليمنى لوالده في السنوات الأخيرة من خلال إدارة أعماله وملازمته الدائمة، خصوصاً عقب إصابة الوسوف بأكثر من أزمة صحية متتالية.

يذكر أن الراحل وديع هو بكر الفنان جورج وسوف من زوجته الأولى شاليمار.