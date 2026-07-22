اليوتيوبر الشهير «مستر بيست» يُعلن زواجه قائلاً: لقد وجدت السيدة بيست

أعلن صانع المحتوى الشهير ورجل الأعمال الأميركي، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست"، عن زواجه من ثيا بويزن، بعد مرور أكثر من عام ونصف على إعلان خطوبتهما رسمياً، الذي تزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2025 آنذاك.

وشارك "مستر بيست" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صوراً من زفافه على بويزن، قائلاً: "لقد وجدت (السيدة بيست)، وكان أجمل يوم في حياتي".

يُشار إلى أنه قبل إعلان زفافهما، حضر الثنائي معاً المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي انتهت بفوز إسبانيا على الأرجنتين.