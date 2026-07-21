"ما في غيرا".. وائل كفوري يصدر أغنية رومانسية جديدة

طرح الفنان اللبناني وائل كفوري أحدث أغنياته بعنوان "ما في غيرا" باللهجة اللبنانية، ليقدم لجمهوره عملاً رومانسياً جديداً.

وحملت الأغنية توقيع مجموعة من أبرز صنّاع الأغنية اللبنانية، حيث كتب كلماتها أحمد ماضي، ووضع ألحانها طارق أبو جودة، فيما تولى عباس صباح مهمة التوزيع، في تعاون فني جديد بين هذه الأسماء.

وتتناول كلمات "ما في غيرا" مشاعر التعلق والحب الصادق، إذ يعبر بطل الأغنية عن ارتباطه الكبير بحبيبته، مؤكدًا أنها الشخص الوحيد الذي يحتل مكانة خاصة في قلبه، رغم البعد ومحاولات تجاوز الذكريات.