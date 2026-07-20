وفاة الموسيقار المصري هاني شنودة

غيب الموت، صباح اليوم، الموسيقار المصري هاني شنودة، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، ترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الموسيقى العربية، باعتباره أحد أبرز الملحنين والموزعين الموسيقيين في مصر.

ويُعد هاني شنودة أحد رواد الموسيقى الحديثة في مصر، إذ أسس عام 1977 فرقة "المصريين"، التي أحدثت نقلة نوعية في الأغنية العربية من خلال إدخال التوزيع الموسيقي والهارموني بصورة غير مسبوقة، وهو المشروع الذي جاء بدعم وتشجيع من الأديب العالمي نجيب محفوظ.

ويُنسب إلى شنودة اكتشاف عدد من أبرز نجوم الغناء، وفي مقدمتهم الفنان محمد منير، الذي تولى تلحين وتوزيع ألبوماته الأولى، كما كان من أوائل الداعمين لمسيرة الفنان عمرو دياب، وأسهم في تقديمه فنيًا خلال بداياته، إلى جانب تعاونه مع نجاة الصغيرة وفايزة أحمد ومحمد الحلو، ومدحت صالح، وعلي الحجار، وأنوشكا، وغيرهم من كبار المطربين.

ونعت نقابة ​الموسيقيين ‌المصرية ​شنودة الذي "رحل ⁠عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية استثنائية ​أثْرى ⁠خلالها ⁠الحياة الموسيقية في مصر والعالم العربي بإبداعاته ⁠الخالدة، وكان أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة وصاحب بصمة فنية لا تُنسى في ‌التلحين والتوزيع الموسيقي واكتشاف ورعاية ​العديد من المواهب التي أثرت الساحة الفنية".