مات ديمون يكشف سر استمرار زواجه لأكثر من 20 عاماً

كشف النجم الأميركي مات ديمون سر استمرار زواجه من لوتشيانا ديمون لأكثر من 20 عاماً، مؤكداً أن علاقتهما تقوم على الحب والاحترام والثقة.

وأوضح الممثل الأميركي أنه لا يفضل تقديم نصائح عامة بشأن العلاقات العاطفية، نظراً لاختلاف طبيعة كل شخص وكل تجربة، لكنه أشار إلى أن زواجه من لوتشيانا تأسس منذ البداية على مشاعر قوية وثقة متبادلة.

وقال إن الحب والاحترام والثقة تمثل الأساس الذي قامت عليه علاقتهما، مضيفاً أن الزوجين يواصلان التطور والنمو مع مرور السنوات، وهو ما ساعد على استمرار زواجهما طوال أكثر من عقدين.

ووصف مات ديمون علاقته بزوجته بأنها الأهم في حياته، مؤكداً أن الشراكة بينهما لا تقتصر على الحياة الأسرية، بل تمتد إلى العمل والمجال الفني أيضاً.

بدأت علاقة مات ديمون ولوتشيانا في أبريل 2003، قبل أن يتزوج الثنائي بعد عامين. وأنجب الزوجان أربع بنات، هن أليكسيا وإيزابيلا وجيا وستيلا.

وبمرور السنوات، تحولت لوتشيانا إلى شريكة أساسية في حياة زوجها المهنية، إذ تشارك في إدارة شركة الإنتاج «Artist’s Equity»، التي أسسها مات ديمون بالتعاون مع النجم بن أفليك.

وأكد مات ديمون أن زوجته تتابع أعماله الفنية باستمرار، وتقرأ المشروعات التي يعمل عليها، كما تشاهد النسخ الأولية من أفلامه، مشيراً إلى أنه استفاد من ملاحظاتها طوال سنوات طويلة.

لم تتوقف مشاركة لوتشيانا في المجال السينمائي عند إدارة الشركة، إذ ساهمت في إنتاج فيلم «The Instigators» الذي عُرض عام 2024، كما ارتبط اسمها بإنتاج أعمال أخرى، من بينها فيلم الجريمة «The Rip» المقرر عرضه خلال عام 2026، وفيلم «Animals» الذي يتولى بن أفليك إخراجه.

وأشار مات ديمون إلى أن لكل منهما مساره المهني الخاص، رغم وجودهما ضمن شركة إنتاج واحدة، معتبراً أن استقلال كل طرف في عمله يمثل جانباً مهماً من طبيعة الشراكة بينهما.

وخلال انشغاله بتصوير فيلم «The Odyssey»، كانت لوتشيانا تعمل على إنتاج فيلم «Animals»، وهو ما أتاح لكل منهما مواصلة مشروعاته الفنية بالتوازي.

وحرصت لوتشيانا ديمون على مساندة زوجها خلال العرض الأول لفيلم «The Odyssey» في العاصمة البريطانية لندن، إذ حضرت برفقة بناتهما الأربع في السادس من يوليو الجاري.

ويجسد مات ديمون في الفيلم شخصية «أوديسيوس»، ضمن العمل السينمائي الجديد للمخرج كريستوفر نولان، المقتبس من الملحمة اليونانية القديمة للشاعر هوميروس، ويشارك حالياً في دور العرض السينمائي.