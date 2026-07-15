لبنان.. «المحكمة العسكرية» تقرر رفع منع السفر عن فضل شاكر

وافقت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، برئاسة العميد وسيم فياض، اليوم الأربعاء، على طلب إلغاء قرار منع السفر عن الفنان فضل شاكر، وسلّمته جواز سفره، مع إلزامه بحضور جميع الجلسات القضائية المقبلة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

ومن المتوقع أن يغادر شاكر لبنان خلال الأيام المقبلة للقاء أفراد عائلته والاطمئنان على وضعه الصحّي، ويعود لاحقاً لاستكمال مسيرته الفنية.

وكانت قد وافقت المحكمة، في وقت سابق، الأربعاء الماضي، على طلب إخلاء سبيل شاكر على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها، مقابل كفالة مالية.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن المحكمة أصدرت في الوقت نفسه قراراً بمنع الفنان اللبناني من السفر.

يُذكر بأن قرار المحكمة جاء عقب نقل شاكر إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية، إثر وعكة تعرّض لها، الثلاثاء الماضي، منعته من حضور جلسة محاكمته، حسبما أعلن مكتبه الإعلامي ووسائل إعلام محلية.