جوري بكر تشعل الجدل ثم تعتذر بعد حفل زفاف سما رامي

أثارت الفنانة المصرية جوري بكر موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات فُسّرت على أنها تتضمن اعتراضاً على زواج الأشخاص من أصحاب الهمم، ما أدى إلى تعرضها لانتقادات واسعة من متابعين اعتبروا حديثها مسيئاً لهذه الفئ المهمة في المجتمع.

وتزامن الجدل مع احتفال الناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة سما رامي بحفل زفافها، الأمر الذي زاد من حدة التفاعل حول تصريحات الفنانة، ودفع عدداً كبيراً من المستخدمين إلى التعبير عن رفضهم لما اعتبروه موقفاً غير داعم لحق ذوي الهمم في تكوين الأسرة والعيش الطبيعي.

وفي محاولة لإنهاء حالة الجدل، خرجت جوري بكر باعتذار عبر حسابها الشخصي على منصة «فيسبوك»، مؤكدة أن ما صدر عنها لم يكن بقصد الإساءة إلى أي شخص، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقالت الفنانة في منشورها: «حابة أوضح إن اللي حصل كان من غير أي قصد خالص، ومكنش في نيتي أضايق أو أسيء لأي حد»، مشددة على احترامها للجميع، واعتذارها إذا تم فهم كلامها بطريقة لم تكن تقصدها.

وأضافت أنها لا ترغب في أن يتسبب أي تصريح لها في حزن أو أذى لأي شخص، موضحة: «لو كلامي اتفهم بشكل غير اللي قصدته، فأنا بعتذر بكل حب واحترام».