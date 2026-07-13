بعد أشهر من تعافيه من السرطان.. الممثل النيوزلندي «سام نيل» يفارق الحياة عن عمر 78 عاماً

أعلنت عائلة الممثل النيوزيلندي، سام نيل، الشهير بدور "الدكتور آلان غرانت" في فيلم "جوراسيك بارك" عن وفاته، اليوم الاثنين، في سيدني بأستراليا، عن عمر 78 عاماً.

وقالت في بيان نشرته على صفحة الممثل على منصة "انستغرام"، إن رحيله كان "مفاجئاً وغير متوقعاً"، مشيرةً إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل فيما بعد، كما دعت لاحترام خصوصية العائلة في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأكّدت عائلته، على أنه لم يكن مصاباً بالسرطان عند وفاته، حيث كان قد أعلن عن نجاح علاجه في الأشهر الأخيرة، ودخوله مرحلة التعافي الكامل.

يُذكر أنه في عام 2023، كان قد كشف نيل عن إصابته بنوع نادر من سرطان الدم يُعرف باسم "اللمفوما التائية الوعائية المناعية"، وخضع حينها لسلسلة من جلسات العلاج، قبل أن يتلقى علاجاً دوائياً مُتقدّماً للسيطرة على المرض.

وتألق الممثل الراحل في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية على مدار مسيرته الفنية، ومن أشهر أعماله: "جوراسيك بار" عام 2013، الذي اشتهر فيه بدور "الدكتور آلان غرانت"، وهو الدور الذي رسّخ مكانته العالمية، وفيلم "جوراسيك وورلد دومينيون" عام 2022، الذي عاد فيه لتجسيد شخصيته الشهيرة مجدداً، وفيلم "ذا بيانو" عام 1993، الحائز على جوائز أوسكار عدة، وفيلم "ديد كالم" عام 1989، وفيلم "ذا هانت فور ريد أكتوبر" في 1990، ومسلسل "بيكي بليندرز" الممتد لستة مواسم، حيث قدّم أداءً مميزاً فيه.