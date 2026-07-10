بعد 63 عاماً من تأليفها.. أنتوني هوبكنز يصدر أول أغنية في سن الـ 88

أصدر الممثل البريطاني أنتوني هوبكنز الحائز على جائزتي أوسكار أول أغنية منفردة له في مجال الموسيقى الكلاسيكية، اليوم الجمعة، بعد توقيعه عقداً لتسجيل أغان بصفته ملحناً.

وقالت شركة "ديكا كلاسيكس" للتسجيلات إن ⁠أغنية (طريق براكن) في ألبوم ‌هوبكنز المرتقب (الحياة حلم) التي جرى إعدادها على مدى 6 عقود "تكشف عن ملحن تتميز موسيقاه بنفس العمق العاطفي وأسلوب ⁠سرد القصص الذي يميز مسيرته السينمائية".

ويضم الألبوم مجموعة من الأعمال الأوركسترالية.

وتعلم هوبكنز، المولود في ويلز، العزف ⁠على البيانو في سن الرابعة، وواصل تأليف الموسيقى لمسرحيات محلية عندما كان مراهقاً في الخمسينيات.

وفاز الممثل البالغ من العمر 88 عاماً، بجائزتي أوسكار عن دوريه في فيلمي (صمت الحملان) عام 1991، و(الأب) عام 2020.

وقال هوبكنز، في بيان: "كانت الموسيقى رغبتي الأولى، وأمنيتي الأولى، أعمل على تأليف الموسيقى طوال حياتي بعض هذه المقطوعات رافقتني لعقود، وما زلت أجد نفسي ⁠أعود إليها".

ويضم الألبوم، المقرر أن يصدر في 21 أغسطس المقبل، أعمالاً أعدها هوبكنز خلال فترات مختلفة من حياته، وهي مستوحاة من طفولته وأحبائه ومسقط رأسه بجنوب ويلز في بريطانيا.