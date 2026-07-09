تامر عاشور يكشف موعد إصدار ألبومه الجديد

أعلن الفنان المصري تامر عاشور موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "مراية الحب"، وذلك بعد فترة من التحضيرات للعمل الذي ينتظره جمهوره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر عاشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل موعد إصدار الألبوم، وكتب: "حبايبنا الغاليين ألبوم مراية الحب يوم 20 يوليو، الألبوم 12 أغنية هينزلوا كلهم مرة واحدة.. دعواتكم".

ويضم الألبوم الجديد 12 أغنية، ومن المقرر طرحها كاملة في وقت واحد يوم 20 يوليو2026، وفق ما أعلنه الفنان عبر حساباته الرسمية.