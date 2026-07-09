صابر الرباعي يوجه رسالة إلى فضل شاكر بعد قرار إخلاء سبيله

حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى الفنان اللبناني فضل شاكر، عقب قرار إخلاء سبيله الصادر عن قاضي المحكمة العسكرية في لبنان العميد وسيم فياض، معبراً عن سعادته بهذا التطور في القضية.

وشارك صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة للفنان فضل شاكر، مرفقة برسالة عبّر خلالها عن سعادته بخروجه، وتمنياته بلقائه خلال الفترة المقبلة.

وقال الرباعي في رسالته: "الحمد لله على سلامتك يا أبو محمد، وإن شاء الله نشوفك قريباً جداً ونحتفل مع بعض. جمهورك ومحبينك في انتظارك".