فضل شاكر بعد قرار إخلاء سبيله: امنحوني فرصة وسأعود قريباً

علق الفنان اللبناني فضل شاكر للمرة الأولى على قرار إخلاء سبيله، معرباً عن امتنانه لكل من دعمه خلال قضيته، ومطالباً جمهوره بمنحه بعض الوقت لاستعادة عافيته والاطمئنان على أسرته، متعهداً بالعودة قريباً

وقال شاكر، في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس عقب خروجه: "اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولاً، ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي".

وأضاف: "أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي".

وتابع: "وعد مني أن أعود إليكم قريباً، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها".