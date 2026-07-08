نجل فضل شاكر معلقاً على إخلاء سبيل والده: الظلم لا يدوم

علق الفنان اللبناني محمد فضل شاكر على خبر إخلاء سبيل والده الفنان اللبناني فضل شاكر بفيديو نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال شاكر في الفيديو بكلمات حملت مشاعر الفرح والأمل إن سنوات الانتظار انتهت، وأن المرحلة المقبلة ستكون بداية جديدة بعد فترة طويلة من الظروف الصعبة.

وأضاف: "الحمد لله رب العالمين بعد 13 سنة، والظلم ممكن يطول لكن لا يدوم"، في إشارة إلى الفترة الطويلة التي قضاها والده بعيداً عن حياته الطبيعية.

ووجه نجل فضل شاكر رسالة لكل من يمر بظروف مشابهة، داعياً إلى التمسك بالأمل، قائلاً: "لكل مظلوم، تفاءل بالخير، وإن شاء الله يفرج همك يا رب"، مضيفاً أن عائلة فضل شاكر تستعد لمرحلة مختلفة، قائلاً: "مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين، ومتحمسين للقادم".