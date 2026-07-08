وسائل إعلام لبنانية تؤكد: «المحكمة العسكرية» أخلت سبيل فضل شاكر

أكّدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العسكرية في لبنان، وافقت على طلب إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وسط ترجيحات بأن يتم الإفراج عنه خلال الساعات المقبلة، إلى حين استكمال الإجراءات الرسمية وإعلانها.

وجاء قرار المحكمة بعد تدهور الحالة الصحية لشاكر، ونقله إلى المستشفى العسكري، إثر وعكة صحية تعرض لها، الثلاثاء الماضي، ومنعته من حضور جلسة محاكمته، وفقاً لمكتبه الإعلامي ووسائل إعلام محلية.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى، بأن قرارات إخلاء السبيل عادةً لا يتم النظر فيها بالفترة الصباحية، بل يتم الانتظار حتى نهاية اليوم عقب انتهاء جلسات المحكمة.

يُشار إلى أن محاكمة فضل شاكر، تجري أمام قاضي المحكمة العسكرية، العميد وسيم فياض، الذي يواصل الاستماع إلى إفادات الشهود في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث معركة عبرا»، التي وقعت في يونيو 2013، حيث يواجه الفنان اللبناني اتهامات بالانضمام إلى جماعة أحمد الأسير المسلحة، التي خاضت مواجهات ضد الجيش اللبناني وأسفرت عن سقوط ضحايا.

وقد برّأت محكمة جنايات بيروت، في وقت سابق، فضل شاكر، من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود في مدينة صيدا عام 2013.

وأرجعت حكم البراءة إلى عدم ثبوت الأدلة القانونية، وعدم اعتراف أي من المدعى عليهم في القضية على شاكر، بالإضافة إلى تضارب أقوال المدعي وتنازله سابقاً عن الدعوى القضائية في إطار ما يعرف بـ"الإسقاطات".