تكريماً لمسيرته.. مهرجان البندقية يمنح جورج كلوني جائزة «الأسد الذهبي»

أعلن منظمو مهرجان البندقية السينمائي، منح نجم هوليوود والمخرج جورج كلوني، جائزة الأسد الذهبي، تقديراً ​لمجمل مسيرته الفنية خلال دورة المهرجان لهذا العام.

وقال كلوني، البالغ من العمر 65 ‌عاماً، في بيان ​نشره المهرجان: "عشت لحظات استثنائية كثيرة في البندقية، إنه بلا شك مهرجاني المفضل، ‌ويشرفني ⁠كثيراً الحصول على جائزة الأسد الذهبي، وربما يعني ذلك أيضا أنني تقدمت في السن، لكنني سأقبل بذلك".

يعد كلوني، من الوجوه المألوفة في المهرجان، حيث شارك فيه لأول مرة في 1998 بفيلم "آوت أوف سايت".

وشهد مهرجان البندقية العام الماضي، العرض الأول لفيلم "جاي كيلي"، أحدث ​أعمال كلوني الحائز على جائزتي أوسكار، كما سار إلى ​جانب براد بيت على السجادة الحمراء خلال العرض العالمي ⁠الأول لفيلمهما "وولفز" في 2024.

وتولّى كلوني إخراج أفلام "سابوربيكون" و"ذي آيدز أوف مارش" ​و"جود نايت آند جود لاك"، التي عرضت جميعها للمرة الأولى في مهرجان ​البندقية.

ومن أبرز مشاركاته الأخرى فيلم "جرافيتي"، الذي افتتح المهرجان في 2013، وكذلك أفلام "ذا مين هو ستير آت جوتس" في 2009، و"بيرن أفتر ريدينج" في 2008، و"مايكل ​كلايتون" في 2007، و"إنتولرابل كرولتي" في 2003.

وصعد كلوني إلى النجومية بفضل المسلسل الدرامي "إي.آر" الذي تدور أحداثه في طوارئ مستشفى، وعرض في تسعينيات ​القرن الماضي، واحتفل ​بزواجه من ⁠أمل في حفل شهد حضور كوكبة من كبار النجوم في البندقية أيضاً في 2014.

وقال المدير الفني ​للمهرجان، ألبرتو باربيرا: "أصبح ​جورج كلوني ⁠فناناً متكاملاً (بجمعه بين التمثيل والإخراج والإنتاج)، يتمتع بكاريزما ولديه شغف وإبداع أصيل، واستطاع أن يحوّل مسيرته الكبيرة إلى واحدة من أبرز قصص النجاح في السينما المعاصرة".

يُشار إلى أن الدورة الثالثة ⁠والثمانين ​لمهرجان البندقية السينمائي ستنطلق في ​2 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر القادم، على أن يُعلن عن قائمة الأفلام المشاركة في وقت ​لاحق من هذا الشهر.