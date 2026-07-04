صبا مبارك على رأس القائمة.. نقابة الفنانين الأردنيين تشطب 21 فناناً

شطبت نقابة الفنانين الأردنيين عضوية 21 فناناً بينهم صبا مبارك وجميل براهمة ووسام البريحي، لتراكم اشتراكاتهم المالية منذ سنوات.

وأوضح نقيب الفنانين الأردنيين هاني الجراح أن القرار جاء بعد إنذارات متكررة، واستنادا للمادة (8) من القانون التي تلغي العضوية عند التخلف عن السداد سنة كاملة.

وأشار إلى أن 35 فناناً آخرين شطبوا سابقا على دفعتين، مؤكدا أن العضوية تعود فور التسديد.

وبين أن النقابة لا تمنع العمل الفني، بل تمنح تصاريح مؤقتة، وأن عدد الأعضاء حاليا يتراوح بين 750 و800، مشدداً على أن الالتزام بالقانون جزء من الاحترام المهني، معترفاً بظروف اقتصادية صعبة لبعض الفنانين.