محامية فضل شاكر تنفي إخلاء سبيله: لا قرار حتى الساعة

نفت وكيلة الفنان اللبناني فضل شاكر، المحامية أماتا مبارك، صحة المعلومات التي جرى تداولها خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن موافقة المحكمة العسكرية اللبنانية على إخلاء سبيله في ثلاث ملفات، بانتظار حسم الملف الرابع خلال الساعات المقبلة.

وأكدت مبارك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية أنه لم يصدر حتى الساعة أي قرار رسمي يتعلق بإخلاء سبيل شاكر، مشددة على أن ما يجري تداوله في هذا الإطار غير دقيق، وأن الملف لا يزال ضمن مساره القانوني بانتظار أي مستجد قضائي صادر عن الجهات المختصة.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان أجّلت إلى الخامس من أغسطس المقبل، محاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية مقامة ضده.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن تأجيل الجلسة جاء بسبب تعذر نقل شاكر من مكان توقيفه إلى المحكمة العسكرية، نتيجة تدهور وضعه الصحي.