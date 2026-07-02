الممثل الأميركي «داني غلوفر» يُعلن إصابته بمرض الزهايمر

كشف الممثل والناشط الأميركي، داني غلوفر، لبرنامج "توداي" ومجلة "بيبول"، عن إصابته بمرض الزهايمر، مؤكداً أنه تم تشخيصه بالمرض قبل 3 سنوات.

وقال غلوفر الشهير بدور ضابط الشرطة في سلسلة أفلام "Lethal Weapon"، للمجلة: "ما زلت غير متقبل عقلياً لكافة جوانب الأمر، هناك لحظات تظل تتذكرها وتؤكد حقيقة أنك قادر على تذكر الأشياء، وهناك لحظات لن أنساها أبداً".

وحاز غلوفر على 4 ترشيحات لجائزة "إيمي"، وتم تكريمه بجائزة أوسكار فخرية عام 2022، كما حصل على جوائز أخرى من الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، وشبكة "Black Entertainment Television"، وتلقّى ترشيحات من نقابة ممثلي "Screen Actors Guild".

إضافةً إلى ذلك، شغل غلوفر منصب سفير للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 1998 إلى 2004، وهو برنامج يركز على قضايا الفقر والمرض والتنمية الاقتصادية في أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.