أحمد الشرع يعيّن الممثلة السورية «روزينا لاذقاني» في مجلس الشعب

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء الثلث المكمل للمجلس، الذين عيّنهم الرئيس أحمد الشرع، لتكتمل بذلك تشكيلة مجلس الشعب النهائية في مرحلته الحالية.

وضمّت قائمة التعيينات 70 عضواً، بينهم 14 امرأة، أي ما يعادل نحو 20% من إجمالي الأعضاء الذين شملهم التعيين.

وشملت التشكيلة شخصيات تنتمي لخلفيات أكاديمية ومهنية واجتماعية متنوعة، ومن بينهم الممثلة السورية، روزينا لاذقاني، التي أثار اختيارها اهتماماً واسعاً.

وتعد لاذقاني من الوجوه المعروفة في الدراما السورية، حيث انطلقت مسيرتها الفنية عام 2013 بعد تخرّجها من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها: الهيبة، وشوق، ومربى العز، وولاد بديعة، إلى جانب مشاركاتها في المسرح والسينما، قبل أن تنتقل اليوم إلى العمل البرلماني من خلال عضويتها في مجلس الشعب.