آلاف الدولارات والدراهم ومصاغ ذهبي.. «الداخلية السورية» تكشف ملابسات سرقة منزل الفنانة منى واصف

كشفت وزارة الداخلية السورية، تفاصيل سرقة منزل الفنانة منى واصف، عبر فيديو نشرته الوزارة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين هما "رجل وزوجته".

وقالت واصف في الفيديو، إنها اكتشفت تعرض منزلها في دمشق للسرقة فور عودتها من لبنان قبل أيام من عيد الأضحى، إذ فوجئت ببعثرة محتويات المنزل، لتكتشف لاحقاً أنه تم سرقة مبلغ 185 ألف دولار أميركي و100 ألف درهم إماراتي، إضافة إلى مصاغ ذهبي.

واعترف المتهم الذي تم تمويه وجهه في الفيديو خلال التحقيق، بسرقة الأموال والمصاغ الذهبي من الخزنة، موضحاً أنه استخدم قسماً من الأموال في شراء عقارات في مناطق عين ترما وزبدين وكراج الست بريف دمشق، بالإضافة لشراء سيارة من نوع لاند روفر.

كما أقرّت زوجته بأنها قامت بمساعدته في محاولة لطمس الأدلة، وذلك عبر مسح البصمات بسائل تنظيف، ثم بالزيت بناءً على طلب زوجها.

وأوضح محقق في وزارة الداخلية "لم يتم الكشف عن هويته"، ورئيس فرع البحث الجنائي بوزارة الداخلية السورية، زياد عبد الرحيم، أن أعقاب السجائر التي تركها المتهم في المنزل، كانت إحدى أهم الدلائل التي ساعدت على تحديد هويته.