السجن لمخرج أميركي بدّد ملايين نتفليكس على العملات المشفرة والسلع الفاخرة

صدر حكم بالسجن لمدة 30 شهراً بحق المخرج الأميركي كارل رينش المعروف بإخراجه فيلم "47 رونين" عام 2013، بعد إدانته بالاحتيال على "نتفليكس" بملايين الدولارات، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن الاثنين.

والعام الماضي، دين رينش بسوء إنفاق وتبديد 11 مليون دولار دفعتها له المنصة عام 2020 لإنتاج مسلسل خيال علمي يحمل اسم "وايت هورس".



وجاء في بيان للمدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية في نيويورك جاي كلايتون "بدلاً من استخدام الأموال لإنتاج المسلسل، خاض رينش مراهنات خطرة في خيارات أسهم عالية المضاربة وعملات مشفرة، وأنفق ملايين الدولارات على شراء سلع فاخرة لنفسه".



ومن بين المشتريات التي زُعم أن رينش قام بها ملابس وأثاث فاخر وسيارة فيراري حمراء وخمس سيارات من طراز رولز رويس.

وإلى جانب عقوبة السجن، صدر أمر بمصادرة 11 مليون دولار من أموال رينش البالغ 48 عاماً.

وفي وثيقة قضائية، أوضح فريق الدفاع أن الوقائع حدثت في سياق اتسم بـ"ضغوط هائلة" على الصعيد المهني وبالتزامن مع قضية طلاق "شهدت نزاعاً مريراً".

ورغم أن الادعاء العام لم يسمِّ "نتفليكس" صراحة، أفادت تقارير سابقة بأن رينش كان على خلاف مع الشركة بشأن مسلسل مخطط له كان يحمل في البداية اسم "وايت هورس" قبل أن يعاد تسميته لاحقاً ليصبح "كونكويست".