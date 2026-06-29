تيلور سويفت وترافيس كيلسي يحضران لزفاف أسطوري في نيويورك

من المتوقع على نطاق واسع أن تتزوج تيلور سويفت مغنية البوب صاحبة الأرقام ‌القياسية وخطيبها، لاعب دوري كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، خلال الأسبوع الجاري، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تصاريح ⁠المدينة ومؤشرات أخرى ترجح إقامة الزفاف في مانهاتن في وقت لاحق من الأسبوع.

ورغم غياب التأكيد، تتصاعد حالة الترقب لما يعد أحد أبرز حفلات زفاف المشاهير هذا ‌القرن.

وقالت إيلانا فيشمان، مديرة قسم الأزياء والتسوق في "بيج سيكس" التابعة لصحيفة نيويورك بوست "إنه أشبه بزفاف ملكي بالنسبة لنا... الجميع في ‌حالة ترقب".

وجاءت خطبتهما في أغسطس الماضي ‌بعد قصة حب جذبت اهتمام المعجبين، الذين تابعوا مسيرة ‌سويفت منذ سنوات ‌مراهقتها مروراً بعلاقات عاطفية سابقة وثّقتها في موسيقاها.

ورصدت الكاميرات سويفت وهي تشجع كيلسي، أحد أبرز لاعبي ‌دوري كرة القدم الأميركية، في مباريات فريق كانساس ⁠سيتي تشيفز، بينما كان هو يسافر حول العالم لحضور حفلاتها.