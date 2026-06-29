نسرين طافش تنهي حالة الجدل: نعم انفصلت رسميا عن أحمد جوهر

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش انفصالها رسمياً عن زوجها رجل الأعمال المصري وتاجر المجوهرات أحمد جوهر، في خطوة أنهت ارتباطاً استمر لفترة قصيرة وسبقته حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع «مصراوي».

وذكرت طافش في منشور عبر خاصية «الستوري» على حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»، أن الانفصال تم بشكل رسمي وبروح من الاحترام والتفاهم، مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام باحترام الخصوصية وعدم الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من نفيها شائعات تداولتها بعض وسائل الإعلام حول انفصالها، قبل أن تعود وتحسم الجدل بالإعلان الرسمي عن الطلاق، ما أعاد القضية إلى واجهة الاهتمام الإعلامي.

وكانت طافش قد ارتبطت برجل الأعمال أحمد جوهر في بداية عام 2026، وحرصت خلال فترة الزواج على مشاركة صور تجمعهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تختفي هذه الصور تدريجياً قبيل إعلان الانفصال.

وتعد هذه الزيجة واحدة من عدة تجارب عاطفية وخطوات زواج أعلنتها الفنانة خلال السنوات الماضية، حيث سبق لها الزواج في أكثر من مناسبة، وانتهت تلك العلاقات بالانفصال، كان آخرها زواجها من الطبيب المصري شريف شرقاوي في عام 2023.