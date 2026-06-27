مقدم برنامج "توب جير" السابق جيريمي كلاركسون يعلن تعافيه من سرطان البروستاتا

أعلن مقدم برنامج "توب جير" السابق البريطاني جيريمي كلاركسون أنه في مرحلة التعافي حالياً بعد إصابته بسرطان البروستاتا.

وكشف كلاركسون في وقت سابق عن إصابته بالسرطان، مؤكداً أنه يتمتع الآن بصحة جيدة، خاصة بعد اكتشاف مرضه مبكراً وبدء العلاج قبل انتشاره.

وحث الرجال على الخضوع للفحوصات الدورية للكشف عن مرض السرطان، مشيراً إلى أنه اكتشف مرضه بواسطة فحص دم بسيط.

وكانت قصة مرض كلاركسون وعلاجه عرضت خلال الموسم الأحدث من برنامج "مزرعة كلاركسون"، حيث تابع المشاهدون رحلة علاجه وتعافيه.

واشتهر كلاركسون (66 عاماً) بتقديم برامج السيارات.

وفي أكتوبر 2024، كشف أنه خضع لإجراء طبي خطير في القلب بعد تعرضه لـ "تدهور مفاجئ" في حالته الصحية.

وكتب في عموده بصحيفة "صنداي تايمز": "كنت أشعر بتعرق بارد وضيق في صدري"، وذلك قبل أن يروي تفاصيل رحلته إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية لضمان استمرار تدفق الدم إلى قلبه.