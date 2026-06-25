«سيبي رقمك عند السواق».. فنانة مصرية تكشف كيف خذلها محمد رمضان وتشيد بموقف العوضي

في واقعة أعادت تسليط الضوء على طبيعة العلاقات داخل الوسط الفني، كشفت الفنانة المصرية ناني سعد الدين عن تجربتين مختلفتين عاشتهما مع اثنين من أبرز نجوم الساحة الفنية، وهما محمد رمضان وأحمد العوضي، مؤكدة أن الموقفين حملا لها مشاعر متباينة بين الإحباط من جهة، والتقدير والدعم من جهة أخرى.

وبحسب ما نشره موقع «المصري اليوم»، خلال ظهورها في برنامج «مختلفة» على قناة الشمس، أوضحت ناني أن معرفتها بمحمد رمضان تعود إلى عام 2009، في فترة بداياته الفنية أثناء مشاركته في فيلم «احكي يا شهرزاد»، حيث جمعتهما كواليس عمل مبكر وشهدت حينها على انطلاقته الأولى، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى له النجاح في تلك المرحلة.

وأضافت أنها بعد سنوات، وعندما حاولت العودة إلى العمل الفني وطلبت منه المساعدة، فوجئت برد اعتبرته غير متوقع، إذ طُلب منها ترك رقم هاتفها لدى سائقه الخاص دون تواصل مباشر أو وعد واضح، وهو ما جعلها تشعر بالخذلان، خاصة أنها كانت تأمل في دعم أكبر بحكم العلاقة القديمة وبدايات الطريق المشتركة.

وفي المقابل، تحدثت ناني بإيجابية عن موقف الفنان أحمد العوضي، مؤكدة أنه أبدى تجاوباً مع استغاثتها الأخيرة ووعد بمشاركتها في عمل فني قادم، رغم عدم حدوث تواصل مباشر بينهما حتى الآن، كما أشادت بدوره الإنساني داخل الوسط الفني، واصفة إياه بالشخص الداعم لزملائه، مع الإشارة إلى تجربتهما السابقة في مسلسل «على كلاي» الذي جمعهما سابقاً.