القضاء المصري يقول كلمته في قضية الفنانة جيهان الشماشرجي

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الفني في مصر خلال الأيام الماضية، بعدما قضت ببراءة الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم في قضية تتعلق بالاستيلاء على منقولات شخصية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «المصري اليوم»، جاء الحكم عقب استماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع ومراجعة ملف القضية، حيث خلصت إلى عدم كفاية الأدلة وتضارب الروايات المتعلقة بالواقعة، ما دفعها إلى إصدار حكم بالبراءة وإغلاق الملف نهائياً.

وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به أحد الأشخاص اتهم فيه الفنانة جيهان الشماشرجي وأربعة آخرين بالتورط في واقعة استيلاء على متعلقات شخصية، في نزاع أثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الفنية والإعلامية.

وأظهرت التحقيقات وجود علاقة عمل سابقة بين المجني عليها أميمة محمد والمتهمة الثانية مي محمود، إذ كانتا تتشاركان استئجار الشقة محل الواقعة بصفتها مقراً لشركة تجارية تجمعهما.

كما كشفت التحقيقات أن جيهان الشماشرجي كانت تستأجر غرفة داخل الشقة لاستخدامها في تصنيع الإكسسوارات، قبل أن تغادر المكان عام 2023 للتفرغ لمسيرتها الفنية، وهو ما أكدت أنه أنهى صلتها بالموقع قبل اندلاع الخلافات محل القضية.

ووفقاً لأوراق التحقيق، تفجرت الأزمة على خلفية خلافات شخصية بين المتهمة الثانية والمجني عليها، قبل أن تتطور الأحداث إلى اتهامات بالاستيلاء على منقولات من داخل الشقة، أثناء محاولة المجني عليها منع المتهمين من مغادرة المكان.

وخلال جلسات التحقيق، نفت الشماشرجي بشكل قاطع أي علاقة لها بالواقعة أو بالخلاف القائم بين أطراف النزاع، مؤكدة أنها لم تكن طرفاً في الأحداث التي جرى التحقيق بشأنها.

ويُعد الحكم انتصاراً قانونياً للفنانة الشابة التي حققت حضوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة عبر مشاركاتها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، بعدما أثارت القضية تساؤلات واسعة في الوسط الفني قبل أن يحسمها القضاء المصري بقرار البراءة.