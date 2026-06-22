رابع مسلم يصعد إلى الفضاء يغيب بعد معاناة مع «المرض الخبيث»

أعلن أفراد عائلة عبدالأحد مومند، أول رائد فضاء أفغاني، أمس (الأحد)، وفاته في ألمانيا عن عمر 67 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وذكر أحد أقاربه لوسائل الإعلام أن مومند كان يعاني من المرض منذ فترة، وتم تشخيص إصابته بالسرطان، مضيفاً أنه ستعلن ترتيبات الجنازة ومراسم العزاء لاحقاً من جانب العائلة. ولدى الراحل ابنتان وابن.

وصنع مومند التاريخ عام 1988 عندما انطلق على متن المركبة «سويوز تي إم-6» السوفيتية في مهمة إلى محطة الفضاء «مير»، ليصبح أول رائد أفغاني ورابع رائد فضاء مسلم يصعد إلى الفضاء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية (خاما برس). وقضى ثمانية أيام و20 ساعة و26 دقيقة في المدار قبل عودته إلى الأرض.

ووُلد مومند عام 1958 في مديرية أندر بولاية غزني الأفغانية، وتدرب كطيار عسكري قبل اختياره للانضمام إلى برنامج الفضاء السوفيتي. وتظل رحلته إلى الفضاء واحدة من أبرز الإنجازات العلمية والاستكشافية في تاريخ أفغانستان.

وعقب سقوط الحكومة الأفغانية المدعومة من الاتحاد السوفيتي، وبعد سنوات من الصراع، انتقل مومند إلى ألمانيا حيث أقام مع أسرته في مدينة شتوتغارت.