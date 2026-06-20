أول تعليق من محمد فضل شاكر على تدهور حالة والده الصحية

طالب محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، بإنصاف والده والإفراج عنه، وذلك عقب تأجيل جلسة محاكمته الأخيرة.

وكتب محمد عبر خاصية الستوري على حسابه في موقع إنستغرام: "الحرية والعدالة لفضل شاكر.. آن الأوان للإنصاف"، في أول تعليق مباشر له على تطورات القضية وتدهور حالة والده الصحية داخل السجن العسكري اللبناني.

وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية تحدثت عن تراجع ملحوظ في الحالة الصحية لفضل شاكر خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، أثرت على قدرته البصرية بشكل كبير، مع تحذيرات طبية من احتمالية تفاقم الحالة.

وأشارت مصادر إلى أن الفنان اللبناني يواجه كذلك مشكلات صحية أخرى، من بينها آلام في الفقرات ومشكلات في غضروف الرقبة، ما زاد من صعوبة وضعه الصحي داخل محبسه.

ويتابع فضل شاكر ملفه القضائي داخل السجن العسكري اللبناني على ذمة قضايا منظورة، وسط متابعة طبية لحالته في إطار الإجراءات المعمول بها.