وفاة مخرج فريندز جيمس بوروز

رحل عن عمر يناهز 85 عاماً المخرج التلفزيوني الأسطوري جيمس بوروز، الرجل الذي شكل ملامح الكوميديا الموقفية (الستكوم) الأميركية لعقود.

وحقق بوروز طوال مسيرته التي امتدت خمسة عقود 11 جائزة إيمي، و47 ترشيحاً، وأخرج أشهر المسلسلات الكوميدية في التاريخ، مثل: فريندز، وذا بيغ بانغ ثيري، وشيرز، وتاكسي.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بوفاة المخرج العبقري، بنعي جاء فيه: جيمس بوروز، معلم الكوميديا التلفزيونية، الذي أعاد تعريف هذا النوع الفني".

وأكد وكيل أعماله ريك روزين وفاته، دون أن يذكر مكان الوفاة أو سببها.