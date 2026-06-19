جيريمي كلاركسون يعلن إصابته بنوع "عدواني" من السرطان

أعلن مقدم برنامج "توب جير" السابق البريطاني جيريمي كلاركسون عن إصابته بنوع "عدواني" من السرطان، كاشفاً عن هذا التشخيص خلال إحدى حلقات برنامج "مزرعة كلاركسون"، وهي سلسلة توثق جهوده في إدارة مزرعة في إنجلترا.

وقال لزميليه في البرنامج تشارلي أيرلندا وكاليب كوبر: "لقد أُصبت بالسرطان، إنه نوع عدواني، لكن تم اكتشافه في مرحلة مبكرة جداً".

واشتهر كلاركسون (66 عاماً) بتقديم برامج السيارات وقد نشر مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام، الثلاثاء، كاشفاً فيه عن وجود "أخبار قاتمة" في الحلقات المقبلة من برنامج "مزرعة كلاركسون".

وفي أكتوبر 2024، كشف كلاركسون أنه خضع لإجراء طبي خطير في القلب بعد تعرضه لـ "تدهور مفاجئ" في حالته الصحية.

وكتب في عموده بصحيفة "صنداي تايمز": "كنت أشعر بتعرق بارد وضيق في صدري"، وذلك قبل أن يروي تفاصيل رحلته إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية لضمان استمرار تدفق الدم إلى قلبه.