وفاة الفنان المصري محمد مرزبان

غيب الموت، اليوم، الفنان المصري محمد مرزبان، متأثرًا بالإصابات البالغة التي تعرض لها إثر حادث التصادم الذي وقع على طريق مصر – الإسماعيلية، وذلك بعد خمسة أيام قضاها في تلقي العلاج داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية.

وبدأ محمد مرزبان مشواره الفني مطلع تسعينات القرن الماضي، ونجح في ترك بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية من خلال تجسيد شخصيات رجال الأعمال والأرستقراطيين.

ومن أبرز أعماله، فيلم "كشف المستور"، "البلياتشو" ومسلسل "أين قلبي" و"ضد التيار" و"اسم مؤقت".

كما شارك مؤخرا في مسلسل "ورد على فل وياسمين" المعروض عبر منصة شاهد.