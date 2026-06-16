نجل براد بيت وأنجلينا جولي يتخلى رسمياً عن اسم والده

في خطوة جديدة تعكس استمرار الخلافات العائلية، تخلى نوكس، نجل الفنانة أنجلينا جولي والفنان براد بيت، عن اسم والده في وثائق تخرجه.

واعتبر مراقبون هذه الخطوة استمرار للتغيرات التي طرأت على علاقة أبناء الثنائي بوالدهم عقب سنوات من الخلافات العائلية والقضائية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تخرج نوكس مطلع يونيو الجاري من أكاديمية «فيوجن» في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، حيث ظهر اسمه في وثائق وشهادات التخرج دون لقب «بيت»، وذلك قبل فترة قصيرة من بلوغه سن الثامنة عشرة.

وبحسب مصادر مقربة، فإن أنجلينا جولي تدعم القرارات الشخصية التي يتخذها أبناؤها فيما يتعلق بأسمائهم وهويتهم، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن العلاقة بين بعض الأبناء وبراد بيت شهدت فتوراً خلال السنوات الماضية، على خلفية النزاعات التي أعقبت انفصال الزوجين.